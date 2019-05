Trois plantations de cannabis ont été démantelées lundi par la police lors d'une action coordonnée menée contre un réseau de trafiquants de drogue dans les cantons de Zoug, Berne et Lucerne. Neuf personnes ont été arrêtées. L'enquête a duré des mois.

Le point de départ des investigations a été une enquête contre un couple de Baar (ZG), soupçonné d'être à la tête d'un trafic de drogue. L'homme de 48 ans et sa femme de 32 ans, originaires respectivement de Serbie et du Monténégro, sont accusés d'infraction à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et escroquerie, a communiqué mercredi la police zougoise.

Le duo a été arrêté lundi à l'aube. En outre, la justice zougoise a fait procéder à des perquisitions en onze lieux dans les cantons de Zoug, Lucerne, Zurich, Argovie et Berne. Des plantations de cannabis en intérieur ont été découvertes à Hünenberg (ZG), Littau (LU) et Wiler bei Utzenstorf (BE). Au total, plus de 3500 plants et dix kilogrammes de marijuana prête à consommer ont été saisis, ainsi qu'une arme à feu et 80'000 francs en espèces.

Quatre hommes qui géraient ces installations pour les commanditaires ont été arrêtés. Trois autres personnes ont été interpellées lors des perquisitions dans d'autres endroits. Un individu a été libéré par manque de soupçons. Les huit autres sont en détention provisoire.

