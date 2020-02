"J'étais tout près de perdre cette finale !" Novak Djokovic l'avoue sans détour: sa victoire dimanche en finale de l'Open d'Australie à Melbourne n'a tenu qu'à un fil.

A un point plutôt, cette fameuse balle de break qu'il a dû écarter au troisième jeu du quatrième set. "Je l'ai sauvée sur un service-volée. J'ai posé deux volées très propres. J'ai voulu, inconsciemment peut-être, jouer ce point à pile ou face dans la mesure où suivre ma première balle au filet n'est pas dans ma nature." Il avait opté pour le même choix sur la balle de match de Stan Wawrinka lors du quart de finale en 2014 qu'il avait... perdue.

"Ce fut l'une de mes finales les plus éprouvantes à Melbourne, poursuit-il. Je me suis senti mal sur le court. Comme si je n'avais plus aucune énergie. J'avais été confronté plus ou moins à la même situation en demi-finale contre Federer. J'en ignore les raisons. J'ai pris un temps mort médical à la fin du troisième set pour tenter, dans la mesure du possible, de trouver une parade." Le staff médical du tournoi évoque un problème de déshydratation.

Novak Djokovic a rappelé qu'il voulait par dessus tout marquer l'histoire de son sport. "Je veux gagner le plus de tournois du Grand Chelem possible, lance-t-il. Je veux aussi battre le record de semaines comme no 1 mondial." Un record détenu par Roger Federer avec 310 semaines qui est vraiment à sa portée alors qu'il se retrouvera lundi sur le trône pour une 276e semaine.

"Novak Djokovic est l'un des trois joueurs qui ont emmené notre sport vers les sommets, souligne pour sa part Dominic Thiem. Il y a, bien sûr, cette balle de break au quatrième set qui aurait pu modifier l'issue de cette finale. Mais je ne cultive pas d'immenses regrets ce soir. J'ai tout donné jusqu'à la dernière balle."

"Il aurait été plus facile de gagner des titres dans une autre ère, poursuit l'Autrichien. Ce soir comme à New York pour Medvedev face à Nadal, cela s'est joué sur des détails. Comme Nadal à Flushing Meadows, Djokovic a bénéficié d'un petit peu de réussite pour gagner." Et aussi de ce supplément d'âme qui change tout.

