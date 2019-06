Les cantons de Genève et de Berne s'opposent au projet de concentration de la SSR à Lausanne et à Zurich. Le vice-président du Conseil d'Etat genevois Serge Dal Busco, le conseiller aux Etats Beat Vonlanthen (PDC/FR) et le président du Conseil-exécutif bernois Christoph Ammann l'ont martelé mardi.

KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

(sda-ats)