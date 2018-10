Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 octobre 2018 07:12 15. octobre 2018 - 07:12

Les pluies violentes ont fait lundi un mort dans l'Aude, département placé en vigilance rouge, a déclaré le préfet sur BFMTV. Une femme - "une soeur" - "a été emportée par l'eau à Villardebelle" et deux personnes sont portées disparues.

Le prefet fait également état d'un blessée dans l'effondrement d'une maison. "Un épisode orageux violent est en cours sur le département, de nombreuses routes coupées (...) Evitez tout déplacement", avait tweeté la préfecture de l'Aude quelques instants auparavant.

Les transports scolaires sur l'agglomération de Carcassonne ont été suspendus. "Plus de 180 mm (sont) déjà tombés. Amélioration prévue pour 11h00", a ajouté la préfecture.

Outre l'Aude, six autres départements du Sud étaient en vigilance orange lundi matin : l'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, déjà en alerte depuis dimanche, auxquels Météo France a ajouté le Tarn-et-Garonne.

Risque de crue

A partir de la fin de matinée, les pluies orageuses diminueront d'intensité sur l'Aude et se décaleront vers l'Hérault, la Haute-Garonne, l'ouest du Tarn et les Pyrénées-Orientales et les cumuls pourront atteindre localement 150 à 200 mm sur le relief, a ajouté le prévisionniste.

De plus, un fort vent de sud-est contrarie l'écoulement des eaux vers la mer, entraînant un risque de crue. Plusieurs cours d'eau ont été placés en vigilance orange crues.

Neuer Inhalt Horizontal Line