17 mai 2018 09:00

Orell Füssli restructure comme prévu Atlantic Zeiser afin de recentrer sa filiale allemande sur son coeur de métier dans la sérialisation des billets de banques et des documents de sécurité. La vente d'activités impactera les résultats annuels du groupe zurichois.

Atlantic Zeiser cède au groupe italien Coesia ses activités dans les secteurs des systèmes de personnalisation de cartes et dans l'emballage ainsi que sa participation dans la société Tritron, détaille jeudi Orell Füssli. Le prix de la transaction n'est pas divulgué.

Conséquence de ces cessions, Orell Füssli escompte des charges exceptionnelles d'environ 67 millions de francs sur son résultat net 2018. La vente aura toutefois un impact positif sur la liquidité, de l'ordre de quelques millions d'euros.

Correctif de valeur

Pour mémoire, la filiale allemande sise à Emmingen-Liptingen, dans l'Etat régional du Bade-Wurtemberg, a essuyé une perte opérationnelle de 6 millions d'euros l'an dernier. Elle avait fait l'objet d'un correctif de valeur à hauteur de 8 millions, grevant la performance de la maison mère. En mars, celle-ci a donc promis des mesures.

Après son recentrage, Atlantic Zeiser devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros (23,6 millions de francs), selon Orell Füssli. Atlantic Zeiser a rejoint son giron en 2003 et emploie actuellement 340 personnes sur huit sites en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

L'italien Coesia fournit pour sa part à l'international des solutions industrielles et d'emballage. Egalement présent en Suisse et en Allemagne, il compte 18 sociétés et quelque 7000 salariés. En 2017, il a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard d'euros, précise le communiqué.

