Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 octobre 2018 11:05 04. octobre 2018 - 11:05

La Japonaise Naomi Osaka s'est facilement qualifiée après son succès sur l'Allemande Julio Görges (6-1 6-2) pour les quarts de finale du tournoi WTA de Pékin, où elle affrontera la Chinoise Zhang.

Osaka, qui vient de remporter avec l'US Open son premier titre en Grand Chelem, a largement dominé la tête de série no 10, avalée en deux sets. La no 6 mondiale retrouvera au prochain tour la Chinoise Zhang Shuai, qui a sorti la no 3 mondiale Angelique Kerber en trois sets.

De plus en plus à l'aise face à la presse, la Japonaise de 20 ans a expliqué son ascension par une meilleure concentration, "sur laquelle je travaille depuis le début de l'année et qui fonctionne finalement ou, du moins, avec plus de constance".

Elle s'est également réjouie d'avoir apporté plus de cohérence dans son jeu, avec "moins de fautes directes (que l'an dernier)", a-t-elle plaisanté.

Les deux adversaires comptent deux victoires chacune mais la dernière confrontation entre Osaka et Zhang, à Madrid en mai, a tourné à l'avantage de la Chinoise (6-1 7-5).

La gagnante de ce duel 100% asiatique affrontera en demi-finales la Lettone Anastasija Sevastova ou la Slovaque Dominika Cibulkova.

Battue 6-1 2-6 6-0, Kerber et ses trois titres en Grand Chelem (Open d'Australie 2016, US Open 2016, Roland-Garros 2018) n'a pas fait le poids face à la 45e joueuse mondiale.

Neuer Inhalt Horizontal Line