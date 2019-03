La no 1 mondial Naomi Osaka a chuté dès le 3e tour du tournoi de Miami samedi, tandis que Serena Williams a, pour le deuxième tournoi consécutif, dû jeter l'éponge à cause de sa santé.

Osaka savait qu'elle devait se méfier de la Taïwanaise Su-wei Hsieh qui avait bien failli l'éliminer au 3e tour de l'Open d'Australie en janvier. Mais la Japonaise, lauréate des deux derniers tournois du Grand Chelem, s'est tout de même fait surprendre (4-6 7-6 (7/4) 6-3) par la 27e mondiale.

"J'ai manqué de maturité, car je réfléchis trop. Je ne sais pas pourquoi ça continue de se passer, c'est quelque chose d'inhabituel pour moi", a-t-elle regretté. "Je ne l'ai pas sous-estimée, je me suis peut-être sur-estimée", a ajouté Osaka.

Depuis son titre à Melbourne en janvier, son deuxième en Grand Chelem, le bilan de la Japonaise, qui a changé d'entraîneur en février, est décevant.

Elle a chuté dès son entrée en lice à Dubaï, puis n'a pas dépassé le troisième tour à Indian Wells où elle était la tenante du titre.

Serena Williams n'était pas au programme de la journée de samedi, mais l'ancienne no 1 mondial a annoncé qu'elle se retirait du tournoi floridien à cause d'une blessure au genou gauche.

C'est un nouveau coup dur pour la cadette des soeurs Williams qui avait abandonné durant son match du 3e face à l'Espagnole Garbine Muguruza à Indian Wells, à cause d'un virus.

Depuis son retour de son congé maternité prolongée en raison de graves problèmes de santé lors de son accouchement, l'Américaine, 37 ans, a pris part à dix tournois, a disputé, et perdu deux finales (Wimbledon, US Open), et a dû abandonner à trois reprises.

