Ce contenu a été publié le 5 septembre 2011 14:15 05. septembre 2011 - 14:15

Football - "Nous jouerons les barrages. J'en suis convaincu !". Au diable la prudence, Ottmar Hitzfeld abat clairement son jeu.

Comme pour convaincre une dernière fois un public suisse réticent - 15 280 billets vendus seulement jusqu'à lundi matin -, le coach de l'équipe de Suisse tient un discours tranché à la veille d'affronter la Bulgarie à Bâle. "L'euphorie n'est plus de mise pour le Montenegro après son nul à domicile contre la Bulgarie et sa défaite au Pays de Galles, explique-t-il. Aujourd'hui, le contexte nous est enfin favorable".

Qualifiée pour le barrage si elle gagne ses trois derniers matches, la Suisse misera contre les Bulgares sur cette jeunesse qui n'avait nourri aucun complexe il y a trois mois à Wembley contre l'Angleterre. "Ce match de Wembley a marqué, on le sait, un nouveau départ, explique Ottmar Hitzfeld. Je n'ai aucune raison de bouleverser l'équipe qui a tenu l'Angleterre en échec. Mais face aux Bulgares, la pression sur mes joueurs ne sera pas la même. A Wembley, ils n'avaient rien à perdre. A Bâle, ils doivent impérativement gagner. Mais je les crois en mesure de maîtriser cette pression. Malgré leur jeunesse, ils tout acquis déjà en club une certaine expérience".

Ces dernières heures, Ottmar Hitzfeld et ses joueurs ont longuement étudié à la vidéo le jeu des Bulgares. "Vendredi soir, les Anglais ont eu une grande réussite: trois buts pour quatre occasions seulement, souligne Ottmar Hitzfeld. Les Bulgares ont eu davantage le ballon que les Anglais. Seulement, leur manque d'efficacité n'a pas pardonné. Avec les deux Petrov (ndlr: Martin et Stiliyan), Georgiev et Popov, ils possèdent dans leurs rangs quatre joueurs vraiment intéressants. Face à eux, il conviendra de prendre l'initiative sans relâche, de ne jamais faire preuve de passivité".

Pour donner de la "folie" dans ce match, Ottmar Hitzfeld compte énormément sur Xherdan Shaqiri, dont les récentes performances avec le FCB ont été fustigées à juste titre. "J'ai beaucoup parlé avec Xherdan ces derniers jours, souligne Ottmar Hitzfeld. Je veux qu'il prenne des risques mardi soir. Vous verrez, il va nous sortir un très grand match".

