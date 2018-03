Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 août 2013 13:10 13. août 2013 - 13:10

Genève - Ottmar Hitzfeld n'a pas froid aux yeux. Le coach national titularisera mercredi à Bâle face au Brésil deux défenseurs centraux qui n'ont aucun vécu en commun.

En l'absence de Johan Djourou qui relève de blessure, Ottmar Hitzfeld alignera Philippe Senderos aux côtés de Timm Klose. Il aurait été sans doute plus sage de titulariser l'un de ces deux hommes aux côtés de Steve von Bergen, l'autre pilier de la défense. "Mais qui peut m'assurer que Djourou sera avec nous le 6 septembre contre l'Islande? Comme le doute est de mise, je dois savoir quelles sont les alternatives dont je dispose, explique le sélectionneur. Senderos et Klose débuteront. Fabian Schär jouera également une mi-temps." La qualité de l'opposition lui permettra d'établir une hiérarchie entre ces trois hommes derrière le duo Djourou-von Bergen.

Ottmar Hitzfeld a, par ailleurs, confirmé que Blerim Dzemaili jouera à la place de Gökhan Inler, qui sera suspendu le 6 septembre, aux côtés de Valon Behrami. "J'ai hésité entre Dzemaili et Xhaka", confie-t-il. Le fait que Dzemaili joue dans le même club que Behrami a sans doute fait pencher la balance. Granit Xhaka figurera toutefois dans le onze de départ. Le joueur du Borussia Mönchengladbach retrouve sa place de no 10 qu'il avait abandonnée contre Chypre. "Granit est à nouveau titulaire dans son club. Et je n'oublie pas que l'équipe a gagné l'automne dernier avec lui à la baguette", précise Ottmar Hitzfeld.

L'unique inconnue réside dans le nom de l'attaquant. Haris Seferovic et Mario Gavranovic sont en balance. "Seferovic a un profil qui lui permet de jouer aussi sur les côtés. Il peut également imposer sa taille dans le jeu aérien, explique le sélectionneur. Quant à Gavranovic, c'est avant tout un joueur de surface. Il possède l'instinct du buteur. Je suis convaincu que Haris et Mario sont appelés à réussir une grande carrière." Marquer contre le Brésil peut la lancer parfaitement...

L'équipe de Suisse pour mercredi: Benaglio; Lichtsteiner, Senderos, Klose, Rodriguez; Behrami, Dzemaili; Shaqiri, Xhaka, Stocker; Seferovic (ou Gavranovic).

