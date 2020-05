Le Championnat du monde 2020 aurait dû débuter ce vendredi à Lausanne et Zurich. La pandémie du coronavirus a mis tout le projet par terre. La Suisse lorgne, désormais, du côté de 2023.

Dans les couloirs de la Fédération suisse de hockey sur glace (FSHG), il subsiste toujours l'espoir d'organiser un Mondial le plus vite possible. Une opportunité pourrait se dessiner. Il y a exactement cinq mois, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a décidé d'exclure la Russie de tous les grands rendez-vous internationaux pour quatre ans en raison d'un dopage d'état. Les grandes organisations ne pourraient pas non plus avoir lieu sur le sol russe.

L'équipe nationale russe aurait tout de même été autorisée à disputer le Championnat du monde en Suisse. Mais la Fédération internationale (IIHF) pourrait-t-elle bénéficier des mêmes largesses pour organiser un Mondial à St-Pétersbourg en 2023 malgré la condition préalable posée par l'AMA ?

Les Russes ont déposé un recours contre la décision de l'AMA; une décision devrait tomber encore cette année.

La Suisse sauterait bien sur l'occasion en 2023. Mais la thématique est politiquement délicate. "En principe, les tournois mondiaux sont attribués jusqu'en 2025. Mais c'est tout de même notre objectif d'organiser un Championnat du monde en Suisse ces prochaines années. Nous allons mener des discussions avec l'IIHF ces prochaines semaines et évoquer les possibilités pour la FSHG. D'ici l'automne, nous devrions être plus au clair sur le sujet", souligne Patrick Bloch, le directeur exécutif de la Fédération suisse.

Pour 2023, il y aurait une nouvelle solution logistique. La construction et l'ouverture en août 2022 de la nouvelle enceinte des Zurich Lions offrirait une belle solution de rechange face à Hallenstadion, qui présente toujours des problèmes en configuration hockey.

Gian Gilli, le directeur du comité d'organisation 2020, sera-t-il toujours de la partie dans trois ans ? Le Grison se rapprocherait alors de la retraite. "Qui peut savoir aujourd'hui ce qui se passera dans trois ans. Mais le Mondial 2020 est pour moi une aventure inachevée. Ce serait beau d'être présent dans le futur pour la terminer", rêve l'Engadinois.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram