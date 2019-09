Au moins cinq personnes sont mortes sur les îles Abacos, aux Bahamas, lors du passage de l'ouragan Dorian, a annoncé lundi le premier ministre de cet archipel durement frappé par les intempéries, Hubert Minnis. Une vingtaine de personnes ont en outre été blessées.

Le cyclone est passé de la catégorie 5 à la catégorie 4, mais reste extrêmement dangereux, car il a ralenti et était pratiquement à l'arrêt au-dessus des Bahamas lundi.

Rues inondées, toitures emportées, arbres déracinés: les premières images donnaient une idée de la violence de la tempête en cours. Le premier ministre de cet archipel des Caraïbes composé de quelque 700 îles, dont une trentaine sont habitées, a évoqué des dégâts "sans précédent" suite aux pluies torrentielles et aux vents violents qui se sont abattus sur son pays.

Selon de premières évaluations rapides lundi des autorités et des responsables de la Croix-Rouge sur le terrain, quelque 13'000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites et l'ouragan a causé des "dégâts considérables" dans les îles Abacos et de Grand Bahama.

"Nous sommes face à un ouragan (...) comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas", avait déclaré dimanche Hubert Minnis. "C'est probablement le jour le plus triste de ma vie", avait-il ajouté, en larmes.

