4 mars 2018

La saison de la pêche a débuté samedi dans plusieurs cantons, notamment le Jura, Vaud et Bâle-Campagne. Si la truite reste le poisson le plus pêché dans le canton du Jura, le brochet attire de plus en plus d'adeptes.

C'est depuis des berges recouvertes de neige que les pêcheurs tentent depuis samedi 07h00 de sortir des truites des cours d'eau jurassiens. Ils sont déjà plus de 450 à s'être procurés le permis de pêche annuel, a précisé le canton du Jura. Un nombre qui est en constante augmentation depuis 2013.

Le canton du Jura compte plus de 80 kilomètres de cours d'eau ouvert à la pêche. Jusqu'à 20 espèces de poissons peuplent ces rivières. Sans surprise, la truite constitue le principal poisson recherché. La pêche à la truite se terminera le dernier jour de septembre.

