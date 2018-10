Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 octobre 2018

Comme attendu, Sergio Pérez courra encore pour Racing Point Force India en 2019.

L'écurie de Formule 1 l'a annoncé jeudi, en marge du Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit des Amériques à Austin. Le nom de son futur coéquipier n'a en revanche pas encore été annoncé. Mais on attend l'arrivée du Canadien Lance Stroll, actuellement chez Williams et dont le père a racheté Force India pendant l'été, en remplacement du Français Esteban Ocon.

Pérez (28 ans) a fait ses débuts en F1 en 2011 et a rejoint Force India en 2014. Il est monté à huit reprises sur le podium, trois fois avec Sauber (2e Malaisie et Italie 2012, 3e Canada 2012) et cinq avec Force India (3e Bahreïn 2014, Russie 2015, Monaco et Europe 2016, Azerbaïdjan 2018).

