Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 juillet 2018 17:31 04. juillet 2018 - 17:31

Le Grand-Prix de Formule E organisé le 10 juin dernier à Zurich n'a pas fait que des heureux. Les opposants à toute nouvelle édition ont déposé une pétition munie de près de 2500 signatures émanant surtout d'habitants et de commerçants du quartier concerné d'Enge.

En trois semaines, les pétitionnaires regroupés dans l'association "Formule E Ade" ("Adieu la Formule E") ont récolté 2471 signatures. S'y ajoutent un nombre inconnu de paraphes qui ont disparu, la boîte aux lettres de l'association ayant été victime d'une effraction, indique le groupement mercredi. La pétition a été remise à Karin Rykart (Verts), municipale en charge de la sécurité.

La pétition exige que les courses automobiles en tous genres soient interdites à l'avenir sur le territoire de la ville. Selon les pétitionnaires, les travaux de montage et de démontage des installations sont démesurés pour une course d'une heure. Ils durent plusieurs semaines prennent le quartier en otage. Réorganiser une telle course est donc hors de question pour les opposants.

Un sondage auprès des membres de l'association du quartier d'Enge a révélé que 78% de ses membres sont opposés au Grand-Prix de Formule E. L'association rappelle que le quartier accueille déjà le marathon, le triathlon et l'Ironman de Zurich, ainsi que la Street Parade et les Fêtes triennales de Zurich (Zürifäscht).

Environ 100'000 curieux ont assisté à la première édition du Grand-Prix de Formule E et aux festivités qui ont entouré l'événement. Les autorités de la ville avaient annoncé qu'ils en feraient le bilan en automne en tenant compte des nuisances pour le quartier et des échos au sein de la population. Sur le plan financier, l'événement contesté n'a pas coûté un franc à la ville.

Neuer Inhalt Horizontal Line