Ce contenu a été publié le 28 juin 2018 12:20 28. juin 2018 - 12:20

Une pétition pour des voies plus sûres et légales pour les migrants a été remise jeudi au Conseil fédéral. Ses initiants, l'Entraide protestante suisse (EPER) et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), ont récolté plus de 38'000 signatures en trois mois.

Intitulé "Des voies sûres pour sauver des vies", le texte demande également de faire passer le contingent de réinstallation des réfugiés entrés sur le sol européen à 10'000 personnes par année, indique dans un communiqué l'EPER. Actuellement, il n'existe pas de contingent annuel. Un premier de 3000 personnes a été atteint cette année et un nouveau de 2000 personnes a été adopté.

"Nous souhaitons aussi que le Confédération se montre plus généreuse dans l'attribution de visas humanitaires et de bourses d'études, ainsi que dans sa politique de regroupement familial", précise à Keystone-ATS Joelle Herren, porte-parole de l'EPER.

La pétition a été remise au Conseil fédéral lors d'une mise en scène symbolique. Les cartons contenant les paraphes ont été déposés au Palais fédéral après avoir traversé un "couloir humanitaire sécurisé".

"Rôle de locomotive"

"Avec sa longue tradition humanitaire, notre pays peut et doit assumer un rôle de locomotive dans la résolution de la crise migratoire mondiale. Nous ne devons pas fermer les yeux et déléguer la responsabilité aux pays se trouvant aux frontières extérieures de l'Union européenne", assure Peter Merz, directeur de l'EPER, cité dans le communiqué.

Et Miriam Behrens, directrice de l'OSAR, de souligner que les 38'000 signatures récoltées démontrent bien l'implication de la population suisse pour les réfugiés. "La Confédération doit faciliter cet engagement à travers des conditions cadres correspondantes."

Actuellement, environ 68,5 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer, rappelle l'EPER dans son communiqué. La traversée de la Méditerranée sur des embarcations inadaptées a quant à elle coûté la vie à 8000 personnes rien qu'entre 2016 et 2017.

