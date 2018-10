Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 octobre 2018 14:51 09. octobre 2018 - 14:51

Deux pétitions ont été remises mardi pour sauver les chalets appelés à être démolis sur les rives sud du lac de Neuchâtel. La première, munie de 11'342 signatures, a été déposée à Fribourg, la deuxième, avec 520 paraphes, à Lausanne.

La plus dotée des pétitions a été remise par l'Association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel et du lac de Morat (Arsud). Elle demande au Conseil d’Etat fribourgeois d’appliquer la décision du Grand Conseil remontant à 2007 et de sauver les chalets de la rive sud du lac de Neuchâtel, a indiqué la Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg.

Le dossier concerne les chalets de la zone protégée de la Grande Cariçaie. A l'époque, les députés fribourgeois avaient ouvert la voie à un sauvetage de ces chalets, appelés à être démolis à fin 2008, en accordant la possibilité aux propriétaires de signer un contrat-nature. La saga juridico-politique dure depuis la fin des années 1990.

Pétition à Lausanne

Toujours mardi, une autre pétition a été remise dans le canton de Vaud, touchant au même problème à régler. A Lausanne, le président du Grand Conseil vaudois, le PLR Rémy Jaquier, s'est ainsi vu apporter un document muni pour sa part de 520 signatures. La zone protégée concerne à la fois Vaud et Fribourg.

En juillet 2017, les deux cantons avaient décidé de coordonner leurs procédures pour démanteler les chalets construits dans les réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel. Quelque 200 objets immobiliers sont concernés. Ils ont été construits dans les années 1960.

Neuer Inhalt Horizontal Line