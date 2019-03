Les Mondiaux à Saitama sont déjà terminés pour Alexia Paganini. La Suissesse ne s'est classée que 33e du programme court et a ainsi manqué la qualification pour le libre des 24 meilleures.

Paganini, qui vit aux Etats-Unis, a montré à plusieurs reprises cette saison de quoi elle était capable. Elle avait ainsi pris la 4e place du Grand Prix de Moscou et le 6e rang aux Championnats d'Europe à Minsk. Mais elle termine le plus important concours de la saison sur une énorme déception. La Suissesse de 17 ans, dont le père est originaire de Brusio dans les Grisons, est restée très loin de ses possibilités et n'a laissé que sept concurrentes derrière elle.

Paganini est tombé dès le début de son exhibition lors d'un triple Lutz. En outre, son Axel n'était que simple, c'est pourquoi il a été considéré comme un élément non valable. Avec un total de 50,51 points, elle est restée très éloignée du total qu'elle avait réussi en janvier aux Championnats d'Europe avec 65,64 points.

Avec ce total de points, elle occuperait la 12e place à Saitama, ce qui montre bien l'étendue de ses possibilités. Elle figurait d'ailleurs dans les listes comme no 12 pour le Japon.

La Russe Alina Zagitova, championne olympique en titre, a nettement dominé le programme court. Dépossédée de la couronne de championne d'Europe il y a deux mois, Zagitova (16 ans), dont la souveraineté a été contestée cet hiver, a totalisé 82,08 points au bout d'une prestation solide. Elle devance nettement la Japonaise Kaori Sakamoto (76,86) et la Kazakhe Elizabet Tursynbaeva (75,96).

Le programme libre aura lieu vendredi soir au Japon.

