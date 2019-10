Au moins 71 personnes ont péri dans l'incendie qui s'est déclaré jeudi matin à bord d'un train de passagers au Pakistan après l'explosion accidentelle de bonbonnes de gaz. De nombreux pèlerins figurent parmi les victimes.

Le train incendié se trouve actuellement immobilisé dans une zone rurale du district de Rahim Yar Khan, dans la province du Pendjab (centre). Le feu était éteint en fin de matinée tandis que les secouristes et les pompiers s'activaient dans les voitures carbonisées encore fumantes, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Certaines des victimes ont péri ou se sont blessées à la tête en sautant du train en feu alors qu'il était encore en mouvement, a déclaré Muhammad Nadeem Zia, directeur de l'hôpital de Liaquatpur, la ville la plus proche. Selon lui, le bilan s'élève désormais à 71 tués et 44 blessés.

Adnan Shabir, porte-parole des services de secours locaux, a pour sa part avancé un nouveau bilan de 73 morts et plus de 40 blessés, qui ont été évacués vers les hôpitaux de Rahim Yar Khan et Bahawalpur à proximité.

Trois voitures, deux de classe économique et une de classe affaires ont pris feu suite à l'explosion de deux bonbonnes de gaz utilisées par des passagers pour cuire des aliments, a expliqué Ali Nawaz, un haut responsable des chemins de fer pakistanais, précisant que le transport de matériaux inflammables est interdit à bord des trains.

Grand rassemblement religieux

La plupart des victimes sont des pèlerins du sud du pays qui se rendaient à un grand rassemblement religieux annuel à Raiwind, près de Lahore (est), selon lui. Chaque voiture peut accueillir environ 88 personnes, a-t-il précisé.

Le festival auquel ils se rendaient est le Tablighi Ijtema, l'un des plus importants au Pakistan, qui commence jeudi. Jusqu'à 500'000 participants venus de tout le pays y sont attendus cette année pour trois journées de prières et de conférences, a indiqué l'un des organisateurs.

Des prières spéciales seront prononcées en hommage aux victimes de l'incendie du train, selon un autre responsable d'un centre religieux de Raiwind.

Accidents fréquents

Le Premier ministre Imran Kahn s'est dit "profondément attristé par la terrible tragédie". Il a annoncé l'ouverture d'une "enquête immédiate, à compléter d'urgence" sur Twitter.

"La tragédie aurait pu être évitée", a écrit la ministre pakistanaise des Droits humains Shireen Mazari sur Twitter, déplorant que les bagages des passagers soient rarement contrôlés à bord des trains.

Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan, pays qui a hérité de son passé colonial sous domination britannique un vaste réseau de chemins de fer. Mal entretenu, il est aujourd'hui décrépi après des décennies de déclin dû à la corruption, à une gestion inadéquate et au manque d'investissements.

Une collision entre deux trains dans la même zone avait fait 23 morts en juillet.

