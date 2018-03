Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 février 2010 10:26 17. février 2010 - 10:26

Berne - L'armée pakistanaise a confirmé l'arrestation du chef militaire des talibans afghans. Le mollah Abdul Ghani Baradar est considéré comme le numéro deux des talibans afghans, derrière leur fondateur et chef suprême, le mollah Muhammad Omar.

"Au terme d'une procédure d'identification détaillée, il a été confirmé qu'une des personnes arrêtées est bien le mollah Baradar", indique l'armée. "Le lieu de l'arrestation et les détails opérationnels ne peuvent être divulgués pour des raisons de sécurité", ajoute le texte.

Les médias aux Etats-Unis, le quotidien "New York Times" en tête, ont assuré mardi que le chef militaire des talibans afghans avait été capturé dans le sud du Pakistan par des agents du renseignements américains et pakistanais, mais les insurgés islamistes ont démenti.

