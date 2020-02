Le conglomérat japonais Panasonic a maintenu ses prévisions de résultats pour l'exercice en cours 2019/20 et a annoncé en parallèle la concrétisation d'un nouveau partenariat avec Toyota dans les batteries électriques.

Le bénéfice net du groupe a décollé de 28,5% au troisième trimestre (octobre-décembre 2019) à 77,2 milliards de yens (685,6 millions de francs).

Ce bond s'explique principalement par des gains exceptionnels liés à des cessions d'actifs, alors que les ventes trimestrielles du groupe ont baissé de 8% à 1911,2 milliards de yens sous l'effet notamment du ralentissement de l'économie chinoise.

Les ventes de Panasonic ont surtout baissé dans sa division d'équipements pour le secteur automobile, dont il est un important fournisseur de batteries électriques, ainsi que dans sa division de solutions industrielles (semi-conducteurs, composants et matériaux électroniques, dispositifs électromécaniques).

Panasonic a aussi mentionné l'effet négatif de la hausse de la TVA au Japon, passée de 8% à 10% depuis le 1er octobre dernier, qui a pesé sur ses ventes d'appareils électroménagers sur le trimestre écoulé.

Le bénéfice opérationnel du groupe a toutefois augmenté de 3% sur la période, à 100,4 milliards de yens, là encore grâce à des cessions d'actifs et en dépit de coûts de restructuration.

Panasonic vise toujours un bénéfice net de 200 milliards de yens en 2019/20, ce qui signifierait une chute de 30% sur un an, pour un bénéfice opérationnel de 300 milliards de yens (-27%) et un chiffre d'affaires de 7700 milliards de yens (-3,8%).

En parallèle de ses résultats trimestriels, Panasonic a aussi annoncé lundi la mise en place à compter du 1er avril d'une coentreprise avec son compatriote Toyota qui sera spécialisée dans le développement et la fabrication de batteries électriques de nouvelle génération pour l'automobile.

Baptisée "Prime Planet Energy & Solutions", cette société sera contrôlée à 51% par Toyota et à 49% par Panasonic, et comprendra environ 5.100 salariés, dont 2.400 dans une filiale en Chine.

Ce partenariat n'est pas une surprise, les deux groupes ayant annoncé il y a plus d'un an leur intention de créer une nouvelle coentreprise dans les batteries, un domaine dans lequel ils collaborent depuis plus de vingt ans.

