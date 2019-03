Seul rival de Beat Feuz dans la lutte pour le Globe de cristal de la discipline, Dominik Paris a dominé le deuxième entraînement de descente dans les finales de la Coupe du monde à Soldeu.

L'Italien a devancé de 48 centièmes le Grison Mauro Caviezel, 2e. Douzième du premier essai chronométré lundi, Beat Feuz a signé le 7e temps à 1''20 de Paris.

Une 12e place suffira mercredi à Beat Feuz pour s'adjuger pour la deuxième année consécutive le classement de la spécialité. Sa marge sur l'Italien est de 80 unités avant la dernière descente de l'hiver, prévue dès 10h30. Mais le Bernois sait parfaitement qu'il n'aura pas le droit à l'erreur.

L'entraînement des dames, remporté par l'Autrichienne Stephanie Venier, a été marqué par la chute spectaculaire de Ragnhild Mowinckel. La Norvégienne, sans doute touchée à un genou, a dû être évacuée sur civière après un saut trop long dont elle n'a pas pu bien négocier la réception. Ce saut avait déjà causé lundi la blessure de Lara Gut-Behrami, laquelle a dû déclarer forfait pour ces finales.

Côté suisse, Corinne Suter, Joana Hählen et Jasmine Flury ont réalisé un tir groupé entre la 8e place et la 10e. La course commencera à 12h00.

