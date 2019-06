L'Espagnole Iratxe Garcia doit prendre mardi la tête des sociaux-démocrates au Parlement européen. C'est la première fois qu'une femme présidera un groupe d'une telle importance.

Jusqu'ici, seuls les Verts avaient une femme co-présidente. Les écologistes ne sont toutefois que la quatrième force au parlement européen, alors que les sociaux-démocrates en sont la deuxième.

Le président du Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates, l'Allemand Udo Bullmann (63 ans) a annoncé lundi jeter l'éponge pour ce poste sur lequel il était en concurrence avec Iratxe Garcia. Eurodéputé depuis 20 ans, il dirigeait le groupe depuis 2018, ayant pris la succession d'un Italien.

Les élections européennes du 26 mai ont déclenché un grand marchandage pour les principaux postes de pouvoir au sein de l'UE, au Parlement comme au Conseil européen ou à la tête de la Commission. Les sociaux-démocrates comme la famille de droite du PPE (179 députés) ont perdu des plumes lors de ce scrutin qui a mis fin au bipartisme historique de ces deux formations. Les Verts comme la famille centriste en sont sortis en revanche renforcés.

Le président du groupe des sociaux-démocrates doit officiellement être désigné mardi. Pouvant profiter du succès des socialistes espagnols lors des dernières européennes pour s'imposer comme patronne des socialistes européens, Iratxe Garcia appelle à construire une "Europe plus solidaire, plus sociale, plus féministe et plus écologiste".

A seulement 44 ans, Iratxe Garcia, née près de Bilbao au Pays Basque, est déjà une ancienne au Parlement européen, où elle siège depuis 2004. Militante du PSOE (Parti Socialiste ouvrier espagnol) depuis sa jeunesse, elle avait été auparavant élue à la chambre des députés espagnols de 2000 à 2004.

Question féminine

Travailleuse sociale de formation, et réputée proche du premier ministre Pedro Sanchez, elle est à la tête de la délégation socialiste espagnole au parlement européen depuis 2017. Elle est en outre l'une des vice-présidents du Parti socialiste européen depuis décembre dernier.

Au Parlement européen, Iratxe Garcia est membre de la commission du développement régional et de celle des droits de la femme et de l'égalité des genres, dont elle a été la présidente. Très impliquée sur cette question, Iratxe Garcia s'était notamment fait remarquer dans l'hémicycle en 2017.

A l'eurodéputé ultralibéral d'extrême droite polonais Janusz Korwin-Mikke qui avait déclaré que les femmes devaient être moins payées parce qu'elles étaient moins intelligentes que les hommes, elle avait donné cette réponse cinglante: "Je suis ici pour défendre les femmes européennes contre les hommes comme vous", lui avait-elle lancé avec virulence.

