Ce contenu a été publié le 20 juin 2018 12:18 20. juin 2018 - 12:18

La participation des Turcs de l'étranger aux élections présidentielle et législatives a atteint un niveau record, soit 48,78%, selon la commission électorale. La participation la plus élevée a été enregistrée en Suisse et en Belgique avec respectivement 57,7 et 57,8%.

Le scrutin anticipé aura lieu dimanche en Turquie, mais les expatriés étaient autorisés à voter du 7 au 19 juin dans les représentations diplomatiques. Selon Sadi Guven, directeur de la commission électorale qui s'exprimait mercredi, 1,49 million, soit 48,8% du total, l'ont fait dans 60 pays.

En Allemagne, où les ayants droit représentent pratiquement la moitié du total des expatriés autorisés à voter, la participation a atteint 49,7%.

En Suisse, le scrutin s'est ouvert jeudi dernier pour les Turcs qui y résident. Ceux-ci avaient jusqu'à mardi pour déposer leur bulletin de vote à l'ambassade turque de Berne ou dans les consulats généraux de Genève et Zurich.

5% du corps électoral

Au total, trois millions de Turcs de l'étranger sont autorisés à voter pour le scrutin du 24 juin, soit environ 5% du corps électoral. Au pouvoir depuis 2003, d'abord comme premier ministre puis comme chef de l'Etat, Recep Tayyip Erdogan affronte cinq autres candidats à la présidentielle.

L'affluence à l'étranger est historiquement inférieure à celle enregistrée en Turquie même, où elle dépasse régulièrement les 80%. Lors du référendum constitutionnel d'avril 2017, la participation avait atteint 57,14% en Suisse, soit nettement plus que lors des élections législatives de 2015 (50,58%).

Les expatriés peuvent encore voter dimanche aux postes-frontières.

