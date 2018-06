Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

12. juin 2018

Le cessez-le-feu n'a jamais été respecté dans l'Est ukrainien et les combats ont fait des dizaines de morts chaque mois (archives).

Les ministres des affaires étrangères russe, ukrainien, allemand et français ne sont pas parvenus à s'accorder sur les modalités du déploiement d'une mission de maintien de la paix de l'ONU dans l'est de l'Ukraine. Le conflit a fait plus de 10'000 morts en quatre ans.

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a évoqué à l'issue d'une réunion de cinq heures, qui a eu lieu lundi à Berlin, un accord de principe sur la création d'une mission des Nations unies, mais des "positions très éloignées" sur les moyens de la mettre en place. Les négociations à ce sujet vont se poursuivre dans les prochaines semaines, a-t-il ajouté.

Il s'agissait de la première rencontre ministérielle au "format Normandie" depuis février 2017. Les discussions s'étaient entre-temps poursuivies à plus bas niveau sans parvenir à faire respecter l'accord de cessez-le-feu signé en février 2015 à Minsk ni à dégager une porte de sortie politique au conflit qui a fait plus de 10'000 morts en quatre ans.

Renouer le dialogue

"Toutes les parties se sont de nouveau exprimées en faveur d'un cessez-le-feu durable, et celui-ci inclut le retrait des armes lourdes, le désarmement de troupes, le déminage dans la région (du Donbass) et de l'accès comme de la protection de la mission d'observateurs de l'OSCE", a déclaré le ministre allemand.

Cette rencontre ne visait pas à réaliser une percée diplomatique, mais à renouer le dialogue après 16 mois sans réunion et une escalade des tensions dans l'est de l'Ukraine, où le cessez-le-feu prévu par les accords de Minsk de février 2015 est violé une multitude de fois chaque jour.

Le ministre français Jean-Yves Le Drian a donc salué une "dynamique positive" et son homologue russe Sergueï Lavrov a évoqué "une rencontre très utile" même si "nous n'avons pas réussi à régler tous les problèmes liés à la mise en oeuvre des accords de Minsk".

Quant à l'idée d'une force de maintien de la paix de l'ONU, les quatre ministres l'ont évoquée à Berlin lundi soir, mais elle semble exclue tant que le cessez-le-feu ne sera pas respecté.

"Nous sommes prêts à travailler sur les paramètres d'une possible mission des Nations unies pour l'Ukraine orientale lorsque la mise en oeuvre des accords de Minsk le permettra", a dit M. Le Drian.

