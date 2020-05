Sebastian Vettel quittera Ferrari au terme de la saison 2020. L'écurie italienne de Formule 1 l'a confirmé. L'Allemand n'a jamais pu concrétiser son rêve de décrocher un titre avec "la Scuderia".

Le départ du quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel de l'écurie Ferrari à la fin de l'année est acté. Le contrat du pilote allemand de 32 ans ne sera pas reconduit au terme de la saison. Vettel quittera donc la "Scuderia" après six ans au volant du bolide rouge pour un avenir encore inconnu. Les deux partis ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un nouveau contrat.

Jusque-là, Vettel n'est jamais parvenu à réaliser son rêve d'égaler son idole Michael Schumacher sacré au volant d'une Ferrari. La saison dernière, il avait dû se contenter d'une décevante 5e place au Championnat du monde et avait dû s'avouer largement vaincu par les Mercedes. Même son coéquipier mais néanmoins rival, Charles Leclec avait terminé devant lui. Le Monégasque de 22 ans avait déjà signé Noël dernier une prolongation de contrat jusqu'à fin 2024. Leclerc était clairement désigné comme l'espoir no 1 de l'écurie pour l'avenir à court et moyen terme alors que Vettel n'avait reçu qu'une proposition de prolongation d'une saison.

Pour Vettel, qui habite dans le canton de Thurgovie, c'était un affront même si le chef de l'écurie, Mattia Binotto avait toujours affirmé qu'il garderait volontiers l'Allemand parmi ses deux pilotes. Mais sans doute qu'une réduction de salaire a été très mal perçue par le quadruple champion du monde.

Vettel avait remporté ses quatre titres mondiaux de rang entre 2010 et 2013. Il était quasiment imbattable au volant de la Red Bull. Avec Ferrari, il fut loin de connaître le même succès. En 2017, il avait signé un nouveau contrat de trois saisons. Il lui reste donc une chance minime d'enlever le titre cette année mais avec la domination de Lewis Hamilton et des Mercedes, cela tiendrait du monumental exploit.

