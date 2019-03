Le Grand Conseil valaisan a rejeté lundi une proposition pour un projet-pilote 140 km/h sur l'autoroute. Le postulat a été refusé par 79 parlementaires contre 41 avis favorables, essentiellement dans les rangs de l'UDC et du PLR.

Le postulant UDC Jérôme Desmeules estimait que les améliorations sécuritaires dans le domaine infrastructures et des véhicules ont été ignorés dans l'établissement des vitesses maximales. Globalement, le nombre d'accidents a diminué, même dans les pays avec des limitations plus élevées.

Le député demandait au Conseil d'Etat d'initier un projet-pilote de fixation d'une limite à 140 km/h pour une durée limitée sur un tronçon donné, en collaboration avec l'Office fédéral des routes. Il estime que le Valais est indiqué pour un tel test avec de nombreux tronçons rectilignes et des conducteurs aguerris qui roulent déjà à cette vitesse, a-t-il précisé.

Le postulat a été combattu par la gauche et le PDC. Les intervenants ont mis en avant à la fois l'aspect sécuritaire et environnemental. Sur le trajet entre Martigny et Sion par exemple, le gain de temps serait inférieur à deux minutes alors que la consommation augmenterait de 30%, a dit Raymond Borgeat (PCS).

Bruno Moulin (PDC) a précisé qu'un tel essai irait à l'encontre des efforts pour réduire la pollution. Il s'est aussi dit opposé à ce que "le Valais devienne un laboratoire pour un essai accidentogène". Pour Ariane Udry (PDC), augmenter la vitesse n'améliorerait pas la fluidité du trafic, seule une vitesse régulière peut le faire. Augmenter la vitesse provoquerait davantage d'à-coups perturbateurs.

La relation entre la vitesse et les accidents n'est pas contestée, a déclaré Jérémy Savioz (Vert). En Allemagne il y a 40% de morts de plus qu'en Suisse par kilomètre d'autoroute et trois quarts des victimes de la route en Allemagne le sont sur des autoroutes non limitées.

