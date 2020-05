Le début du week-end de l'Ascension n'a pas été marqué par les traditionnels bouchons au Gothard. Mais le trafic a été surchargé sur de nombreuses routes menant vers des zones de loisirs et de montagne.

Un bouchon était notamment signalé jeudi après-midi sur la route menant d'Aigle à Château d'Oex (VD) en raison d'une surcharge de trafic, selon le site du TCS. La même situation était observée sur certains axes de Suisse centrale et de l'Oberland bernois.

Sur Twitter, la police cantonale vaudoise a appelé la population à la "responsabilité" et au "sens du civisme", en rappelant les règles de distanciation sociale et l'interdiction des attroupements de plus de cinq personnes. La police neuchâteloise exhortait elle aussi à garder ses distances, en rappelant qu'"il y aura beaucoup de monde au bord du lac et dans les zones de randonnée".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet