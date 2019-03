Les multinationales suisses ne devraient pas être soumises à des règles plus strictes en matière de droits humains et d'environnement. Le Conseil des Etats a rejeté mardi l'initiative pour des entreprises responsables et refusé de lui opposer un contre-projet.

