Ce contenu a été publié le 28 octobre 2018 08:36 28. octobre 2018 - 08:36

Sölden ne sera pas le théâtre du premier géant messieurs de l'hiver en Coupe du monde dimanche.

Après avoir d'abord repoussé le départ d'une heure (11h00 au lieu de 10h00), l'organisation a dû se résoudre à annuler la course. La faute aux 50 cm de neige tombés sur la piste dans la nuit et au fort vent qui souffle sur le glacier de Rettenbach (3000 m d'altitude).

"Il est impossible de dégager la piste des 50 cm de neige tombés cette nuit et d'assurer la sécurité des athlètes dans les temps. Le fort vent au sommet apporte de la neige en continu sur la piste. De plus, les prévisions météo pour la journée n'annoncent aucune accalmie, que ce soit pour le vent ou les chutes de neige", écrivent l'organisation et la Fédération autrichienne (ÖSV) dans un communiqué.

L'an dernier, le géant messieurs avait déjà été annulé à cause du vent à Sölden, alors que les dames avaient comme cette année pu en découdre la veille. Les messieurs devront donc patienter jusqu'au 18 novembre et au slalom de Levi en Finlande pour lancer leur saison.

