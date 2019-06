Aucun joueur n'a découvert les six bons numéros du Swiss Loto de mercredi. Il fallait cocher le 8, 9, 19, 30, 37 et 40. Le numéro chance était le 4 et le rePLAY le 11. Le joker était le 175881.

Le montant en jeu lors du prochain tirage samedi s'élève à 6,8 millions de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué.

