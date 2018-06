Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 juin 2018 12:41 17. juin 2018 - 12:41

Le cessez-le-feu a donné lieu ce week-end à d'inhabituelles scènes de fraternisation entre talibans et forces de sécurité afghanes .

Les talibans ont annoncé dimanche qu'ils ne prolongeraient pas le cessez-le-feu de trois jours observé ce week-end face aux forces afghanes à l'occasion de la fin du ramadan. Ils entendent reprendre les combats à son issue.

"Le cessez-le-feu se termine ce soir et nos opérations reprendront si Dieu le veut. Nous n'avons aucune intention de prolonger le cessez-le-feu", a déclaré le porte-parole taliban Zabihullah Mujahid dans un message transmis à l'AFP.

Les talibans ont par ailleurs ordonné à leurs combattants d'éviter de se mêler aux forces de sécurité afghanes et aux civils au lendemain d'un attentat ayant fait 25 morts dans une foule célébrant un cessez-le-feu inédit entre belligérants.

L'attaque de samedi s'est produite près de Jalalabad (est) lors d'un weekend de célébrations pour l'Aïd al-Fitr, et du cessez-le-feu qui a donné lieu à d'inhabituelles scènes de fraternisation entre talibans et forces de sécurité afghanes. Il s'agit du premier cessez-le-feu formel à l'échelle nationale depuis l'invasion américaine de 2001 et les scènes de joie qu'il a suscitées ont éveillé des espoirs de paix parmi les Afghans épuisés par la guerre.

L'attentat-suicide, qui a frappé une foule de talibans, civils et membres des forces de sécurité célébrant l'arrêt des combats, a été imputé au groupe Etat islamique.

