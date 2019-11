Le Team Lausanne n'a pas signé d'exploit pour sa deuxième participation à la finale du World Tour de 3x3.

Gilles Martin, Westher Molteni, Marco Lehmann et le Brésilien Leandro Souza De Lima ont été éliminés dès la phase de poules à Utsonomiya.

Septième deux ans plus tôt à Pékin, le Team Lausanne ne s'est cette fois-ci pas qualifié pour les quarts de finale. Il s'est incliné lourdement face aux Serbes de Piran (21-12), avant d'offrir une plus résistance à la formation slovène de Liman (17-15). Il a terminé 3e et dernier rang du groupe C.

Westher Molteni et Cie auront donc bu le calice jusqu'à la lie au Japon, où ils rêvaient de frapper un grand coup. Vendredi, ils avaient appris que l'équipe de Suisse masculine de 3x3 - dont ils forment l'ossature en compagnie de Natan Jurkovitz - ne pouvait pas espérer décrocher un ticket pour les JO 2020.

