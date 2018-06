Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'équipe de Suisse dames a été éliminée dès la phase de poules dans la Coupe du monde de 3x3 organisée à Manille.

Marielle Giroud, Nancy Fora, Evita Herminjard et Cinzia Tomezzoli quittent la compétition avec un bilan de deux victoires pour deux défaites.

Dimanche, les Suissesses ont tout d'abord dominé l'Argentine 11-8 pour conserver leurs chances de qualification pour les quarts de finale. Contraintes dès lors de s'imposer face à la France pour leur dernière partie dans le groupe B, elles n'ont pas signé d'exploit, s'inclinant 21-16 face aux Tricolores.

La Suisse avait atteint les quarts de finale pour ses deux précédentes participations, en 2014 et en 2017, terminant à chaque fois à un remarquable 6e rang. Mais elle a aligné une équipe "new look" aux Philippines: présentes lors des deux dernières épopées, Sarah Kershaw, Alexia Rol et Caroline Turin ont en effet cédé leur place à Nancy Fora, Evita Herminjard et Cinzia Tomezzoli pour épauler Marielle Giroud.

Cette dernière a parfaitement tenu son rôle de leader dans ce tournoi. L'intérieure valaisanne d'Elfic Fribourg a cumulé 35 points en quatre sorties, réussissant 6 points face à l'Argentine et 9 face à la France dimanche. Evita Herminjard, Nancy Fora et Cinzia Tomezzoli ont quant à elles inscrit respectivement 15, 9 et 4 points au total.

L'équipe de Suisse dames, dont la préparation pour ces joutes fut extrêmement courte, a désormais trois semaines devant elle pour s'aguerrir avant son prochain grand rendez-vous: les qualifications du championnat d'Europe, prévues les 30 juin et 1er juillet à Constanta (ROU). Trois tickets seront alors attribués pour donner accès à la phase finale (14-16 septembre à Bucarest).

