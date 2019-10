Nico Hischier n'a toujours pas connu les joies de la victoire cette saison. Absent lors des deux succès de New Jersey devant les Rangers et Vancouver, le Valaisan n'a pas signé un retour gagnant.

Nico Hischier et les Devils se sont, en effet, inclinés 5-3 sur leur glace devant Arizona. Cette défaite, la septième de la saison, est encore bien malheureuse dans la mesure où New Jersey a mené 2-0 puis 3-2 et que Nico Hischier a trouvé le poteau alors que les Coyotes venaient de prendre l'avantage 4-3.

Nico Hischier a été crédité d'un bilan de -2 pour un temps de jeu de 12'10''. En défense, Mirco Müller a rendu, pour sa part, un bilan neutre pour une présence de 13'21'' sur la glace.

