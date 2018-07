Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juillet 2018 21:25 03. juillet 2018 - 21:25

Valon Behrami a délivré un message clair: non, le grognard tessinois n'a pas l'intention de quitter l'équipe de Suisse après l'élimination en 8e de finale de la Coupe du monde face à la Suède (1-0).

"J'ai encore des buts à atteindre avec cette équipe", a confié le milieu de terrain. L'avenir en rouge et blanc du joueur âgé de 33 ans, qui doit composer avec un corps qui grince de plus en plus, était incertain à l'abord de ce Mondial, le quatrième du Tessinois aux six phases finales en comptant l'Euro (deux records pour un Suisse). "Je pense avoir encore des choses à donner à l'équipe", a ajouté Behrami, international à 83 reprises.

Neuer Inhalt Horizontal Line