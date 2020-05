Tous les tournois de l'ATP (messieurs) et de la WTA (dames) sont annulés jusqu'au 31 juillet. Ainsi, les tournois WTA de Lausanne (11-19 juillet) et ATP de Gstaad (18-26 juillet) n'auront pas lieu.

Dans le meilleur des cas, les circuits débuteront en août à Washington et à San José.

Ainsi, l'annulation officielle est tombée pour le tournoi féminin de Lausanne et le Swiss Open à Gstaad (ATP). La décision semblait inéluctable après la prise de position du Conseil fédéral le 29 avril, qui interdisait l'organisation de grandes manifestations en Suisse jusqu'à la fin du mois d'août. Seulement, Jeff Collet, le directeur des deux tournois, ne pouvait pas prendre la décision de son propre chef avant que les associations ATP et WTA se soient prononcées.

Outre Lausanne et Gstaad, Hambourg, Newport, Bastad, Los Cabos, Umag, Atlanta, Kitzbühel (tous ATP) et Bucarest, Palerme et Jurmala (tous WTA) rejoignent la longue liste des tournois déjà annulés cette année en raison du coronavirus.

D'autres tournois pourraient s'ajouter à la liste. Pour les Swiss Indoors de Bâle (24 octobre au 1er novembre), cela ne se présente pas très bien même si la prélocation des places a très bien marché pendant le confinement. La "distance sociale" ne peut être appliquée dans la Halle St-Jacques. Roger Brennwald, le directeur du tournoi, espère un éclaircissement sur ces mesures jusqu'à mi-juillet afin de savoir s'il peut mettre sur pied son tournoi du jubilé (50e édition). L'ATP et la WTA communiqueront leurs prochaines décisions en rapport avec la situation à la mi-juin.

Le calendrier des tournois pour la deuxième moitié de la saison - dans la mesure où elle aura lieu - est comporte encore de nombreux points d'interrogation. Les Internationaux de France devraient avoir lieu le 20 ou 27 septembre mais à huis clos. D'autres grands tournois comme Rome ou Madrid, qui ont subi les effets de la crise, sont intéressés à trouver une nouvelle date en automne.

Le prochain tournoi du Grand Chelem, qui doit être disputé selon le calendrier actuel, est l'US Open du 31 août au 13 septembre. Les Américains espèrent toujours pouvoir l'organiser à New York à la date prévue, même sans spectateurs. Les installations ne servent plus comme clinique temporaire pour les malades atteints du Covid-19. Le dernier patient a quitté l'hôpital provisoire et les installations ont été reconfigurées pour le tennis. La fédération américaine de tennis (USTA) a communiqué que "toutes les alternatives pour un tournoi en 2020 seront examinées." Un déplacement à Indian Wells ne semble pas réaliste. La Californie pourrait plutôt accueillir le tournoi final de la Coupe Davis en fin de saison. L'USTA se prononcera sur la tenue de l'US Open à mi-juin.

Dans cette période de vide, les fédérations nationales mettent sur pied des compétitions. En Allemagne, on a déjà joué comme en Italie (avec Fabio Fognini), en Espagne et en République tchèque (avec Karolina Pliskova et Petra Kvitova). Swiss Tennis envisage également une compétition pour ses joueurs à Bienne avec une possible participation de Stan Wawrinka.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet