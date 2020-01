Il n'y a pas eu de troisième miracle pour Roger Federer à l'Open d'Australie ! Diminué par une blessure aux adducteurs, le Bâlois s'est logiquement incliné en demi-finale devant Novak Djokovic.

Le Serbe s'est imposé 7-6 (7/1) 6-4 6-3 après 2h18' de jeu. Il ne fut inquiété qu'au premier set par un Roger Federer qui a réussi un début de match de rêve. Le Bâlois a, en effet, mené 4-1 0-40 sans pouvoir réussir ce double break qui lui aurait donné le set.

Roger Federer regrettera ce coup droit dans le filet, à 30-40 alors que le court lui était grand ouvert. Il s'est certes procuré une seconde chance, à 5-2 0-30. Mais là-aussi, il ne pouvait ravir le service de son adversaire. Et il cédait son engagement "blanc" dans le jeu suivant.

Après un tie-break à sens unique, plus rien ne pouvait s'opposer à la qualification de Novak Djokovic pour une huitième finale de l'Open d'Australie. Il a gagné les sept premières, et celle de dimanche l'opposera au vainqueur de la rencontre de vendredi qui opposera Dominic Thiem (no 5) à Alexander Zverev (no 7). L'enjeu pour lui sera un 17e sacre en Grand Chelem, pour se rapprocher encore plus du record de 20 titres majeurs de Roger Federer.

Le regard noir jeté à son adversaire sur la balle de deuxième set et une poignée de main que l'on peut qualifier de très "frileuse" démontrent que Roger Federer n'a pas vraiment apprécié sa soirée. Sa blessure l'a empêché de s'exprimer comme il l'entendait. Son autonomie n'excédait pas quarante minutes. La suite fut une sorte de chemin de croix qu'il a refusé d'abréger, pour que le 1513e match de sa carrière ne soit pas le premier qu'il ne mène pas à son terme.

Malgré cette défaite sans appel contre son "pire" ennemi, Roger Federer restera comme l'un des grands, sinon "le" protagoniste de cet Open d'Australie 2020. Personne n'oubliera son super tie-break du troisième tour face à John Millman, au cours duquel il fut mené 8/4 avant de gagner les six derniers points de la partie. Ni les.... sept balles de match sauvées mardi lors de son quart de finale contre Tennys Sandgren.

