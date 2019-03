L'émissaire de l'ONU et ancien président allemand Horst Köhler affirme qu'il ne faut pas s'attendre à un "résultat rapide" dans les pourparlers sur le Sahara occidental entre les différents acteurs (archives).

Les acteurs de la crise au Sahara occidental ont besoin de se faire encore "davantage confiance" au terme de leur dialogue près de Genève. L'émissaire de l'ONU, l'ex-président allemand Horst Köhler, a dit vendredi que "personne ne devrait attendre un résultat rapide".

"Il faut des efforts authentiques pour établir une confiance" entre les parties, a-t-il encore affirmé devant la presse. "Ce n'est pas facile et ce ne sera pas facile" d'aborder le contenu des différends. Et l'émissaire d'appeler toutes les parties à des actions concrètes pour montrer "leur bonne foi" au-delà de cette table ronde.

Dans leur communiqué final, les délégations qui ont participé admettent que "davantage de confiance" doit être obtenue. Elles ont accepté de poursuivre leur dialogue dans le même format pour trouver des composantes d'une convergence vers une solution politique.

M. Köhler a salué l'engagement des parties et remercié le gouvernement suisse pour son accueil. Autour de l'émissaire de l'ONU s'étaient retrouvés depuis jeudi près de Genève les deux principaux acteurs, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et l'un des dirigeants saharaouis Khatri Addouh. Mais aussi les chefs de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra et mauritanienne Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Rabat avait pris dès 1975 le contrôle de la majeure partie du Sahara occidental au départ de la puissance coloniale espagnole. Le Polisario, qui luttait contre la domination espagnole, y a proclamé en 1976 une République arabe sahraouie démocratique et combattu les troupes marocaines, jusqu'à un cessez-le-feu conclu en 1991 sous l'égide de l'ONU. Alors émissaire de l'ONU, le Suisse Johannes Manz, avait ensuite démissionné pour protester contre les nouveaux critères pour le corps électoral.

Le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), qui garantit le cessez-le-feu, va arriver à échéance en avril. Les Etats-Unis pourraient vouloir à nouveau la prolonger pour six mois seulement contre l'avis d'autres membres du Conseil de sécurité.

