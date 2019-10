Patrick Fischer sera le sélectionneur national jusqu'en 2024. Le Zougois, dont le contrat arrivait à échéance après le Mondial 2020, a prolongé de quatre ans son bail à la tête de l'équipe de Suisse.

Engagé en décembre 2015, "Fischi" a mené la Suisse lors des quatre dernières campagnes internationales avec trois qualifications pour les quarts de finale et en point d'orgue la finale perdue 3-2 tab à Copenhague face à la Suède en 2018. C'est aussi lui qui était derrière le banc à Pyeongchang lors des Jeux olympiques où la Suisse avait connu l'élimination en huitièmes de finale devant l'Allemagne.

Reconnu pour ses talents de motivateur, le technicien de 44 ans pourra toujours compter sur le Suédois Tommy Albelin comme assistant.

"Nous sommes au début d’une saison importante, placée sous le signe du Championnat du monde, déclare Patrick Fischer dans le communiqué de la fédération. Mon objectif, et celui de toute l'équipe nationale, est de rendre notre pays fier au printemps prochain et de susciter l'enthousiasme. Nous entendons donner le meilleur de nous-mêmes et nous dépasser."

Neuer Inhalt Horizontal Line