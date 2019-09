La Suisse va être le premier pays à proposer le "post price ticketing" à l’échelle nationale, c'est-à-dire payer après avoir voyager en transport public. Le lancement est prévu l'an prochain.

Avec la billetterie automatique, le client n’a plus besoin d’acheter de billet avant de voyager, a expliqué ct-suisses et ch-direct lundi dans un communiqué. Au lieu de cela, il lance la saisie du voyage avec son smartphone avant le début de la course. À la fin de la journée, le système calcule le prix des parcours effectués et facture le montant correspondant.

Tant le nombre d’utilisateurs de la billetterie automatique que le chiffre d’affaires généré ont plus que quadruplé depuis le début du test début 2018. Actuellement, ce sont presque 90'000 usagers des transports publics qui utilisent cette nouvelle solution.

La billetterie automatique est actuellement disponible avec les applications du BLS, Fairtiq, des CFF, du Zürcher Verkehrsverbund et du TCS. La clientèle des transports publics pourra utiliser cette solution dès l’année prochaine dans toute la Suisse en complément à la vente au guichet, aux distributeurs et aux canaux en ligne.

