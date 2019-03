Le procès d'un automobiliste accusé d'avoir mortellement fauché un jeune homme sur un passage pour piétons en 2016 aux Emibois (JU), sans se soucier de sa victime, s'est ouvert lundi à Porrentruy. La procureure a requis 6,5 ans de prison pour meurtre par dol éventuel.

La voiture du prévenu avait percuté lors d'une nuit de novembre 2016 un jeune homme âgé de 21 ans, projetant son corps à 49 mètres. L'automobiliste avait manqué de peu de faucher aussi l'amie de la victime qui marchait également sur le passage pour piétons. C'est le jeune homme qui, avant d'être heurté, l'a poussée pour la protéger de l'impact.

Après avoir renversé le jeune homme, l'automobiliste a percuté deux panneaux de signalisation, dont l'un est resté coincé sous la calandre du véhicule. Il s'est arrêté et a regardé en direction des lieux de l'accident avant de poursuivre sa route pour rejoindre le domicile de ses parents, selon le Ministère public.

"Cela m'affecte énormément", a déclaré le prévenu en pleurs. "Je suis vraiment désolé pour le mal", a-t-il ajouté. Cet habitant du Noirmont (JU) dit ne pas pouvoir s'expliquer pourquoi il n'a pas remarqué les deux jeunes sur le passage pour piétons. "Je ne sais pas quoi vous dire", a-t-il répété l'accusé en sanglots devant le Tribunal de 1ère instance.

Vitesse excessive et alcool

Au moment du choc, le véhicule circulait entre 80 et 94 km/h selon une expertise technique alors que la vitesse sur ce tronçon entre Saignelégier et le Noirmont est limitée à 60 km/h. Le conducteur franc-montagnard, âgé de 26 ans, était aussi sous l'emprise de l'alcool, selon l'acte d'accusation.

Mais il n'est pas le seul sur le banc des accusés. Une instruction a été ouverte contre un second automobiliste. Les prévenus qui se connaissaient avaient quitté un établissement public, chacun à bord d'un véhicule. Les deux voitures se suivaient et circulaient à une vitesse excessive. "Il y avait un esprit de compétition", a affirmé la procureure Frédérique Comte évoquant une course entre deux hommes qui voulaient montrer leur supériorité au volant.

Par son comportement, le second prévenu a contribué à la réalisation du risque de causer un accident, a relevé la représentante du Ministère public qui a requis une peine de 4 ans de peine privative de liberté pour homicide par négligence. Lors de son audition, cet homme a contesté tous les chefs d'accusation.

"Comportement sournois"

"Il y a deux prévenus qui mentent, qui ont un comportement sournois", a déclaré la procureure Frédérique Comte, les accusant de cacher quelque chose et de minimiser les faits. "Il n'y a pas de place au doute", a-t-elle ajouté à l'issue d'un réquisitoire de deux heures en mettant en évidence les déclarations contradictoires des deux hommes.

Le meurtre par dol éventuel retenu par le Ministère public signifie que l'automobiliste a pris le risque de causer un tel accident et s'est accommodé de ces risques et de leurs conséquences, soit le décès d'un piéton. Le tribunal aura à trancher sur cette question, le meurtre par dol éventuel appelant à une peine supérieure à la négligence.

