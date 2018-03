Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

24 février 2010

Genève - Les liaisons aériennes entre la Suisse et l'aéroport Eleftherios Venizelos d'Athènes ont été annulées, en raison de la grève nationale en Grèce. A Genève, les deux vols du jour de Swiss et Baboo sont concernés.

A Zurich, les trois liaisons de Lufthansa, Swiss et TAP Portugal ont elles aussi été annulées. Les départs en soirée sont en revanche toujours annoncés au tableau d'affichage. De même, les vols entre Zurich et Thessalonique de Swiss et de Lufthansa sont maintenus.

