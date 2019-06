"Il n'y a plus de proposition sur la table": Fiat Chrysler a retiré son offre de fusion à Renault, a-t-il fait savoir. Le constructeur français avait décidé peu avant de reporter sa décision à la demande de l'Etat français qui détient 15% de son capital.

Dans sa prise de position diffusée dans la nuit de mercredi à jeudi, le groupe italo-américain estime que les "conditions politiques ne sont actuellement pas réunies en France".

Le projet que Fiat Chrysler proposait à Renault prévoyait la création d'une holding basée à Amsterdam et détenue à 50-50 par les actionnaires de Renault et FCA. La nouvelle entité serait cotée à Paris, New York et Milan. L'entreprise issue de la fusion aurait été le troisième constructeur automobile mondial après Volkswagen et Toyota.

