L'Université de Fribourg tient vendredi son Dies academicus, présidé cette année par Dick Marty. Un doctorat honoris causa sera remis notamment à l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, un autre à l'historien britannique Paul Weindling.

Le doctorat honorifique de la Faculté des lettres et des sciences humaines récompensera Chimamanda Ngozi Adichie. Cette dernière est l'une des écrivaines et des féministes les plus connues mondialement. Romancière, essayiste, mais aussi auteure de nouvelles et de poésies, elle est née au Nigéria et vit aux Etats-Unis.

La Faculté des sciences et de médecine honorera quant à elle Paul Weindling, un important historien de la médecine sous le national-socialisme. Le professeur de la Brooks University, à Oxford, a démontré que les actes cliniques et scientifiques comportent toujours une dimension historique, politique et éthique.

Les autres facultés décerneront des doctorats honorifiques au père jésuite allemand Christoph Theobald (pour la théologie), à la professeure italienne Maria Grazia Speranza de l’Université de Brescia (pour les sciences économiques et sociales) et au professeur italien Mauro Bussani de l’Université de Trieste (pour le droit).

Le Dies academicus 2019 sera présidé par l’ancien conseiller aux Etats Dick Marty (PLR). Le Tessinois, par ailleurs ancien procureur général et conseiller d'Etat dans son canton, tiendra un discours, tout comme Manfred Raemy, le préfet du district fribourgeois de langue allemande de la Singine.

