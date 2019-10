Le trafic ferroviaire a été perturbé lundi dès 15h00 dans la région de Berne sur le réseau BLS. En cause, des problèmes d'aiguillages généralisés. Des retards et annulations de trains ont été enregistrés, notamment en direction de Bienne et Neuchâtel.

"Nous avons en ce moment une perturbation générale d'aiguillages sur tout le réseau", a indiqué à Keystone-ATS Stefan Dauner, porte-parole du BLS. La première annonce est venu vers 15h00 de l'Oberland bernois.

Outre la région de Bienne et Neuchâtel, le chargement des voitures au Lötschberg était également interrompu. Ces problèmes ont aussi des incidences sur le trafic grandes lignes des CFF.

