24 juin 2018

"Je ne nourris pas de craintes excessives !" Peter Gilliéron a tenu des propos rassurants après l'ouverture d'une procédure de la FIFA à l'encontre de Granit Xhaka et de Xherdan Shaqiri.

Selon le président de l'Association Suisse de Football (ASF), la célébration des deux buteurs de l'équipe de Suisse vendredi soir contre la Serbie - ils ont mimé l'aigle albanais - ne devrait pas entraîner une sanction forte de la part de l'instance.

"Une suspension serait un coup de massue, lance-t-il. Nous avons pris position en faisant valoir nos arguments. Et nous avons la chance de compter dans notre délégation un ancien président de la Commission de discipline de la FIFA en la personne de Claudio Sulser (ndlr: le délégué aux équipes nationales)."

Convaincue ainsi donc de posséder le juriste idéal pour sa défense, l'ASF insistera sur les provocations serbes avant la rencontre "auxquelles nous n'avons pas répondu" comme le précise Peter Gilliéron.

"Je mesure parfaitement la portée qu'a pu avoir ce geste. Qu'il puisse enflammer de la sorte l'opinion. Mais je peux vous assurer que Granit et Xherdan ne sont pas ébranlés par cette affaire, poursuit Peter Gilliéron. Ils se sont déjà projetés vers le match de mercredi contre le Costa Rica."

Esprit de corps

Le président de l'ASF estime, sans doute avec raison, que les propos du sélectionneur de la Serbie Mladen Krstajic, qui affirme que la place de l'arbitre de vendredi soir était au Tribunal pénal international de La Haye, sont beaucoup plus graves. "Je le répète: il ne faut pas être trop pessimiste quant à l'éventualité d'une sanction à l'encontre de nos deux joueurs, souligne-t-il. Nous nous attendons que la décision tombe rapidement. Pour que le football redevienne notre seule préoccupation."

Peter Gilliéron est désolé que ce geste occulte en grande partie la performance de son équipe à Kaliningrad. "Cette affaire aura au moins eu le mérite de renforcer l'esprit de corps de l'équipe, lâche-t-il. Dans le sillage de leur capitaine, tous les joueurs sont derrière Granit et Xherdan. Ils sont tous extrêmement fiers de porter les couleurs de l'équipe de Suisse. Et fiers aussi de l'engouement qu'ils sont en train de susciter dans tout le pays. Ils savent que l'on attend désormais beaucoup de cette équipe."

Soutenus par leur Fédération, Shaqiri et Xhaka l'ont aussi été par les ministres des sports Guy Parmelin et des affaires étrangères Ignazio Cassis. "Toute personne qui a vécu l'ambiance électrique apprécie d'autant plus la performance de notre équipe nationale et peut comprendre les émotions qui envahissent un joueur", a déclaré le conseiller fédéral vaudois dans la NZZ am Sonntag.

"Je ne doute pas que l'on puisse ressentir des émotions patriotiques pour la nation qui vous a accueillie, sans oublier ses racines", a ajouté le Tessinois, dans le même journal.

"Cette équipe est capable de tout"

Même s'il a rappelé que la frontière entre la gloire et l'opprobre est ténue dans le football - "si Ricardo Rodriguez ne sauve pas sur la ligne contre l'Irlande du Nord à Bâle à la 90e minute, nous ne serions peut-être pas allés en Russie", glisse-t-il -, Peter Gilliéron veut rêver désormais en couleur.

"Nous avons bien dégagé la route qui doit nous conduire vers les huitièmes de finale. Je veux croire que le prochain match ne sera pas notre dernier dans cette Coupe du monde. Cette équipe de Suisse est désormais capable de tout, lance-t-il avec force. Elle peut, pourquoi pas, aller en finale."

"Cette équipe est très bien préparée. Elle vit bien, poursuit le président de l'ASF. Maintenant, on sait très bien que bien des impondérables peuvent survenir. Mais ce que je veux avant tout, c'est que l'équipe de Suisse sorte de cette Coupe du monde la tête haute. Comme elle l'avait fait en 2014 au Brésil après ce huitième de finale face à l'Argentine."

Et en 2006 ? "Pas nécessairement", répond d'une manière plus ou moins diplomatique Peter Gilliéron. Le président n'a pas la mémoire courte. Comme beaucoup de supporters de l'équipe de Suisse, il n'a pas oublié la tragique erreur de coaching qui avait entraîné l'élimination en huitième de finale devant l'Ukraine lors de la nuit maudite de Cologne. La nuit où l'idée de remplacer son meilleur frappeur de penalty - Alex Frei - quelques instants avant la séance fatidique avait séduit le staff alors en place...

