Ce contenu a été publié le 3 juillet 2018 12:30 03. juillet 2018 - 12:30

Le chef du CICR est choqué par la souffrance "absolue" des Rohingyas musulmans. Au terme de sa visite en Birmanie et au Bangladesh, Peter Maurer a ciblé mardi une situation où tout le monde perd et appelé à sortir de l'urgence pour trouver des solutions plus durables.

Devant la presse à Dacca, le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a ciblé les conditions "choquantes", dans lesquelles se trouvent près d'un million de réfugiés au Bangladesh, où il était le premier chef de l'institution à se rendre. Il a toutefois salué les efforts du gouvernement de ce pays pour l'accueil de ces personnes qui ont fui les violences en Birmanie.

M. Maurer souhaite que l'aide passe de la seule distribution de matériel à un soutien financier direct pour éviter que les personnes affectées ne dépendent toujours de l'assistance humanitaire. La semaine dernière, le CICR a lancé un tel dispositif auprès des réfugiés des camps établis à Cox's Bazar où son président est allé. "Plus d'aide oui, une assistance différente oui", a-t-il aussi expliqué.

En Birmanie aussi, où il était la semaine dernière, M. Maurer a dénoncé une économie, des villages ou encore des infrastructures "détruits". Il a souligné être encouragé par le dialogue entre communautés observé dans certains villages dans le nord de l'Etat de Rakhine. Celles-ci, comme les autorités, "reconnaissent" désormais qu'un problème doit être résolu.

Et M. Maurer d'appeler à nouveau le gouvernement de ce pays à une "responsabilité politique" pour oeuvrer à un rapprochement. "Il y a encore beaucoup à faire" aussi pour étendre l'accès humanitaire qui a toutefois augmenté ces derniers mois, ajoute le président du CICR. L'assistance alimentaire a doublé récemment avant l'arrivée des pluies.

M. Maurer a notamment rencontré la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et le président U Win Myint. Il a discuté au Bangladesh avec la Première ministre Sheikh Hasina et plusieurs membres de son gouvernement.

