Le président du CICR Peter Maurer a rencontré à Damas le chef de l'Etat syrien Bachar al-Assad, huit ans après le début du conflit dans ce pays. Il a notamment discuté du nord-est où des dizaines de milliers de personnes ont fui l'Etat islamique (EI).

La rencontre a eu lieu mercredi, a précisé jeudi à Keystone-ATS une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). M. Maurer s'est aussi rendu dans le nord-est à Hassaké et au camp de al-Hol où il a discuté avec des déplacés, du personnel de l'organisation et des membres du Croissant-Rouge Syrien (SARC).

Plusieurs dizaines de milliers de personnes au total ont fui l'EI pour se rendre sur ce site. Les contrôles imposés par les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont confronté les civils qui arrivent à des conditions difficiles. Près d'une centaine sont décédés, selon l'ONU.

Le président du CICR et Bachar al-Assad ont aussi abordé plus largement les besoins humanitaires dans le pays. M. Maurer a affirmé au chef de l'Etat syrien que son organisation continuerait à assister les civils et à garantir un accès à une assistance pour les populations les plus vulnérables.

Il est arrivé lundi en Syrie pour une visite de cinq jours. Au total, un Syrien sur deux a été déplacé par le conflit. Et 13 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire. Les violences ont fait plus de 370'000 victimes.

Neuer Inhalt Horizontal Line