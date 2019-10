Lassé par des critiques qu'il estime trop récurrentes et sévères, Vladimir Petkovic n'a pas boudé son plaisir mardi à Genève, après la victoire 2-0 de l'équipe de Suisse contre l'Irlande.

"Il y a trois jours, nous étions une équipe morte... Et là, nous sommes en vie et nous célébrons cela tous ensemble", a ironisé le Mister, bien conscient que sa sélection a obtenu un excellent résultat dans l'optique d'une des deux premières places du groupe.

Vladimir Petkovic voit toutefois son équipe terminer deuxième derrière le Danemark mais devant l'Irlande, car les Danois "ont à jouer le match le plus facile du groupe (ndlr: la réception de Gibraltar)". Mais d'ajouter: "Le football est cependant difficile à prévoir et, parfois, assez comique..."

Le sélectionneur est bien entendu ravi par la victoire, mais encore plus, probablement, par l'état d'esprit de ses joueurs. "Je les félicite pour leur performance physique, mentale et pour le jeu développé, sur un terrain difficiel qui ne nous a pas aidés. Nous avons été présents durant 90 minutes et, par-dessus tout, nous avons réagi à des moments plus difficiles. En repartant de l'avant, en pressant plus haut. Et c'est pour cela que nous avons pu marquer le deuxième but."

