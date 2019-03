Profiter de "l'impulsion" donnée par la victoire 5-2 contre la Belgique en novembre pour battre samedi la Géorgie (15h00): telle est la volonté de Vladimir Petkovic.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse entend maintenir le cap pour ce début des éliminatoires de l'Euro 2020.

Le Mister a évidemment été interrogé sur l'importance des absences dans les rangs helvétiques, notamment celle de Haris Seferovic et Xherdan Shaqiri, les deux meilleurs buteurs de la sélection en activité. "Il y a des absents, nous avons déjà déploré cela mais je considère que ces forfaits offrent une chance à tous ceux qui joueront de montrer de quoi il sont capables et d'aider l'équipe", a répondu le Tessinois.

"Nos joueurs sont en forme, grâce à leur bon travail au quotidien avec leurs clubs, a-t-il poursuivi. L'équipe va compenser collectivement les absences et aura à coeur de démontrer sa qualité sur le terrain."

La Suisse a pris l'habitude, depuis qu'elle est dirigée par Petkovic, de ne plus trébucher face à ces adversaires moins forts sur le papier et le sélectionneur s'en réjouit. "Cela prouve que tout le monde a bien travaillé, que tout le monde fait en sorte d'arriver en bonne santé et, surtout, avec la ferme volonté de gagner. Ces matches, nous les avons gagnés parce que nous sommes toujours restés concentrés et sûr de nous, sans être arrogants. Et ce sera encore le cas samedi."

